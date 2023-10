DN mener: Sykelønnsordningen kan ikke bli stående urørt

. Det er et godt initiativ.

Innlegget er formet som råd til den nye arbeids- og inkluderingsministeren, Tonje Brenna, for å få til det hun har snakket mest om etter at hun tiltrådte, få flere folk i jobb.

Les mer:

DN_no »

Thorbjørn Jagland mener Vesten kunne hindret krigen i UkrainaKrigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland på alvor, mener Thorbjørn Jagland. Les mer ⮕

Mener svakere kronekurs kan gi rentehevingKronekursen er svakere enn Norges Bank har sett for seg. – Taler i favør av renteheving, sier sjeføkonom. Les mer ⮕

Mener at dette vitnet svekker sentralt bevis mot overgreps­tiltalt nabo– Dette vitnet er svært viktig, sier forsvarer Kai-Inge Gavle. Les mer ⮕

Kronprinsen forteller farens vitser: – Forstår ikke helt hva han menerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Farmen-deltaker Kathrine Jakobsen mener hun er blitt Norges største riksbitchTV-profilen reagerer etter det hun mener er en feil framstilling av noe som stakk mye dypere enn det de aller fleste TV-seere sitter igjen med. Les mer ⮕

Offiser ble anklaget for fryktbasert ledelse: Selv mener han Forsvarets nye general mot mobbing er problemetForsvarstopp langet ut mot en mangeårig offiser i retten for et giftig lederskap. Les mer ⮕