Disse miljøene følger PST med på nå

ANALYTIKER: Celine Schiøtt sier at PST følger nøye med på høyreekstreme og ekstreme islamistiske miljøer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2 Lilleby forteller at PST følger nøye med på de høyreekstreme og ekstreme islamistiske miljøene de kjenner til i Norge, både når det gjelder aktivitet og tilsig av nye medlemmer.

– Høyreekstreme har også jødene og israelerne i sitt fiendebilde, så dette kan også trigge dem, utdyper senioranalytiker Celine Schiøtt. – Det stemmer, men det er viktig å huske på at Norge ikke er spesielt fremhevet i fiendebildet til disse aktørene. Vi står nok ikke øverst på listen til tilreisende terrorister, sier Schiøtt.– Vi har hatt en rolle i Palestina-Israel-konflikten som meklere. Vi stemte også nylig for en FN-resolusjon som ba om umiddelbar, humanitær våpenhvile på Gaza. Flere andre land, som vi sammenligner oss med, stemte ikke for denne resolusjonen.

Mandag skrev Det Mosaiske Trossamfund i en pressemelding at også jøder i Norge de siste ukene har opplevd tilfeller av truende hendelser. – Palestina-spørsmålet ligger i kjernen av ideologien, også for grupper som opererer internasjonalt. Grupper som IS og al-Qaida har lenge ønsket å mobilisere rundt denne konflikten, og bruker den veldig mye i sin propaganda, sa Nesser.Cecilie Hellestveit, forsker og ekspert på folkerett, forklarte at krigen har en tung symbolsk betydning for mange.

