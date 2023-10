Disneys nye «Snehvit» utsatt et helt år

mot hovedrolleinnehaver Zegler, som har uttalt at «det ikke lenger er 1937», og at de «absolutt ikke har skrevet en Snehvit som kommer til å bli reddet av prinsen eller drømme om ekte kjærlighet».

– Jeg har lært på den harde måten at man må være uredd og høyrøstet for å bli hørt, og at man må være forberedt på motbør i ny og né når man sier hva man mener, uttalte Zegler tidligere denne uken, ifølge«Snow White» er ikke den eneste fra Disney som utsettes. Animasjonsfilmen «Elio» er utsatt lenger enn ett år – fra mars neste år til juni 2025.

Samtidig meldes det at «Magazine Dreams», som egentlig skulle settes opp på kino før jul, er tatt helt av plakaten – enn så lenge.Marvel-stjernen anklaget for vold mot kvinnemed Tom Cruise (61), er utsatt fra 28. juni 2024 til 23. mai 2025. Dette også på grunn av streiken. headtopics.com

I tillegg ønsker de fastere avtaler og lengre kontrakter – samt beskyttelse mot følgene som bruk av AI, kunstig intelligens, kan få for bransjen.

Les mer:

vgnett »

– Kanskje ikke annet å vente da vi kalte den «Lyst»Den flytende badstua «Lyst» til Thon Hotel Svolvær er benyttet til innspilling av filmer som er publisert på verdens største pornonettsted. – Ikke noe vi kan gardere oss mot, sier hotelldirektøren, og viser til rutiner for vask og desinfisering. Les mer ⮕

Spilte inn pornofilm i badstue: – Ikke akkurat dette jeg hadde sett for meg– Kanskje ikke annet å vente da vi kalte den «Lyst». Les mer ⮕

FHI: Høstens influensabølge lar vente på segFHI har advart mot kraftig influensasesong og bedt folk vaksinere seg, men foreløpig er høstens influensautbrudd ikke i gang. Les mer ⮕

Krever forbud mot spillfenomen i Norge: - Kan ikke venteDen ruspolitiske organisasjonen Actis sier de er bekymret for den oppvoksende generasjonen: - Det er sammenheng mellom lootbokser og pengespill, sier generalsekretær Inger Lise Hansen. Les mer ⮕

Halvparten av israelere vil vente med bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Reaksjonene hagler etter Braathen-sjokket: – Helt katastrofeReaksjonene har ikke latt vente på seg etter pressekonferansen fredag. Les mer ⮕