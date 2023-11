Disney blar opp 96,3 mrd. kroner for Hulu-andel

Disney betaler 8,61 milliarder dollar, tilsvarende 96,3 milliarder norske kroner, for aksjeposten, ifølge en pressemelding fra Comcast.Disney eide før onsdagens nyhet 67 prosent av Hulu., noe som innebar at Comcast kunne kreve at Disney kjøpte dets andel fra januar 2024. Samtidig kunne Disney kreve at Comcast solgte aksjeposten til Disney til det som kalles rimelig markedsverdi, innen samme dato.

Roberts sa også at han tror strømmetjenesten ville være i stand til å tiltrekke seg friere inkludert teknologiselskaper med «dype lommer», dersom Hulu skulle legges ut for åpen auksjon.

