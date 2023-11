Direktebilder: Grenseovergangen ved Rafah er åpen

De om lag 200 norske borgere som befinner seg i Gaza fikk onsdag morgen melding fra utenriksdepartementet om å vente med å dra til Rafah. – Vi har ikke fått beskjed om at norske borgere er oppført på liste over de som kan krysse grensen ved Rafah i dag, skrev kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i UD i en SMS til VG like før grensen åpnet.

Beskjeden til nordmennene er den samme etter grensen åpnet - altså å vente med å dra til grensen, opplyser Simenstad til VG.– Jeg tror ikke vi skal spekulere i hva som kan skje, men det er en tydelig beskjed om å vente, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i UD til VG.– Vi har i hvert fall sendt den ut. Rådet fra oss er tydelig - vi ber norske borgere vente, sier Simenstad.

