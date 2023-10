Direkte kl. 11: Dette blir det nye byrådet i Bergen

Det nye byrådet som består av Høgre, Senterpartiet og Framstegspartiet er eit mindretalsbyråd som har støtte i bystyret frå fleire parti: Industri- og næringspartiet, Pensjonistpartiet og Bergenslisten har inngått ein samarbeidsavtale med dei tre bystyrepartia.Bakervik trekte seg under førre bystyremøte, 18. oktober.

Sjølv om det er gjort eit «endeleg» vedtak om kvar bybanen skal gå, har Høgre no opna for ein omkamp med ei nyFør valet garanterte Høgre at det ikkje var aktuelt med omkamp. Likevel skulle denne saka visa seg å bli heilt sentral i samtalane med potensielle samarbeidspartnarar.

14. september sa Meyer at Høgre var «heilt kompromisslause» på at det ikkje blir omkamp om bybanen. Då trekte både Frp og Senterpartiet seg frå sonderingane, og Meyer sat att med Venstre og Kristeleg Folkeparti.og vende seg mot partia som ikkje ønskjer at bybanen til Åsane skal gå langs Bryggen. Denne gongen var det KrF og Venstre som trekte seg frå samarbeidet. headtopics.com

– Min analyse er at det gjekk bra fram til me blei tvungne til å ta standpunkt i saker. Då mista me veljarar, følte eg.– Jo, men når standpunkta splittar folk, så endar me opp med å skyva veljarar frå oss, sa ho til avisa.

Eit av standpunkta som har splitta bergenspolitikken, er nettopp bybanesaka. Det var òg eit av dei viktige punkta då samarbeidspartia signerte

