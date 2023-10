Direkte 12.45: Gullballen-spesial

Skammelsrud fikk en stemme da han var blant de 50 som var nominert i 1997. Han var siste nordmann inne i Gullballen-varmen før Haaland fikk sin første nominasjon.

Rubiales har avvist at kysset ble gitt uten samtykke. 46-åringen var også visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) da han kysset Hermoso.Det skriver klubben i en pressemelding på sitt nettsted. Van't Schip tar over etter Maurice Steijn, som fikk sparken forrige mandag.

Ajax har fått en fryktelig start på sesongen med kun én seier på åtte kamper. Det gjør at laget ligger helt sist i æresdivisjonen med fem poeng. Det skiller 25 poeng opp til serieleder PSV, som riktig nok har spilt to kamper mer. Norge må dermed klare seg med to burvoktere i turneringen: Kristian Sæverås (Leipzig) og Emil Kheri Imsgard (Pick Szeged). headtopics.com

Kl. 10.45 var sportssjef Joacim Jonsson med direkte på TV2.no og TV 2 Nyheter for å snakke om situasjonen i Oslo-klubben. Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild måtte tåle sitt tredje strake tap da New Jersey Devils vant 4-3 søndag. Igjen var nordmannen uten målpoeng.

Wild vendte til 2-1-ledelse med mål av Pat Maroon og Ryan Hartman før og etter første pause, men så scoret Devils tre mål på rad i midtperioden. Jake Middletons redusering i siste periode var ikke nok. headtopics.com

Nordmannen var også på isen da Kaprizov holdt på å utligne sekunder før slutt, men Vanecek sto for den siste av sine 31 redninger. Verstappen tok ledelsen i første sving, der Red Bull-lagkamerat og hjemmefavoritt Sergio Pérez til publikums enorme skuffelse forsvant ut av løpet.

