Digitaliseringsministeren i gang med stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge

– Til tross for en rekke fremskritt det siste tiåret, har vi sett at utviklingen på flere områder går i feil retning, både ute i verden og her hjemme. For å få opp trykket, må vi sikre at innsatsen vi legger ned er tydelig målrettet. Derfor setter vi i gang arbeidet med en ny melding som vektlegger de bærekraftsmålene hvor vi har mest å gå på, som høyt materiell forbruk, store klimagassutslipp og tap av natur.

Det er syv år til bærekraftsmålene skal nås, og mye arbeid gjenstår. Likevel er digitaliseringsministeren positiv, spesielt etter deltakelsen på topplederforumet for bærekraftsmålene, som ble arrangert fredag forrige uke.

Topplederforumet ble etablert i 2022 for å være en arena for dialog om arbeidet med bærekraftsmålene, hvor toppledere fra kommunesektoren, akademia, næringslivets organisasjoner, arbeidstakersammenslutningene og frivillige organisasjoner møtes for å diskutere og gi innspill til bærekraftsarbeidet i regjeringen. headtopics.com

– Heldigvis er engasjementet for bærekraftsmålene er høyt i hele landet og blant de jeg møtte på dagens topplederforum. Forumet er helt sentral for å forene kreftene fra ulike sektorer og vil være en viktig arena i arbeidet med stortingsmeldingen, og regjeringens bærekraftspolitikk fremover, sa Tung.

