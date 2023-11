Dialogmøte med trus- og livssynssamfunn

– Vi må gjere alt vi kan for å motarbeide polarisering og splitting i det norske samfunnet. Ordskiftet er tilspissa, og ein del eg møter og snakkar med er urolege. Vi har alle eit ansvar for at den einskilde kjenner seg trygg i landet vårt. At nokon no får truslar basert på kven dei er eller kva dei trur på er uakseptabelt, og noko vi tar på stort alvor. Krigen i Midtausten er ikkje ein krig mellom religionar, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

For å sikre god dialog om korleis vi kan førebyggje splitting og oppretthalde samhald og tillit, inviterte derfor statsministeren og barne- og familieministeren til dialogmøte med ulike trus- og livssynssamfunn i dag.

– Målet med møtet var å høyre deira syn på korleis vi i ei tid som for mange er prega av frykt og uro kan fortsetje den gode dialogen. Og korleis vi saman kan bidra til å førebyggje splitting og oppretthalde samhold og tillit i det norske samfunnet. Eg opplever at det var eit viktig møte og god dialog, seier statsministeren.– Ein del nordmenn har nær tilknyting til Midtausten gjennom familie, vener eller trustilhøyrsle.

I Noreg har trus- og livssynssamfunna hatt forpliktande dialog og samtale sidan tidleg på 1990-talet. Regjeringa meiner denne dialogen er viktig i eit livssynsope samfunn der alle har respekt for og kunnskap om kvarandre si tru og livssyn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLADETNORDLYS: Tromsø-ordførerens kontroversielle telefonsamtale: – Jeg ville ikke gjort det sammeJonas Gahr Støre nekter å kommentere hva han mener om Tromsø-ordførerens telefonsamtale.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Støre til trossamfunn: – Dette er ikke en krig som skjer i NorgeKrigen i Gaza skal ikke antenne konflikter i norske gater, understreker statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag møtte han de ulike trossamfunnene i Norge.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DN_NO: Amerikanske ikonviner slippes onsdagAmerikanske ikonviner slippes onsdag

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Al Jazeera: Nytt angrep mot Jabalia-leiren onsdagFlyktningleiren Jabalia er blitt angrepet av israelske styrker for andre dag på rad, melder TV-kanalen Al Jazeera.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Al Jazeera: Nytt angrep mot Jabalia-leiren onsdagSiste nytt fra Dagbladet: Flyktningleiren Jabalia er blitt angrepet av israelske styrker for andre dag på rad, melder TV-kanalen Al Jazeera. Så langt er det uklart hvor mange ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Støre og to andre ledere i Nato-land sier Israel bryter folkerettenStatsminister Jonas Gahr Støre forklarer nå hvorfor han går lenger enn de fleste andre vestlige statsledere i kritikken av Israel.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕