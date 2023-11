Dette vet vi om gisseldramaet i Stavanger

utelukker ikke ytterligere straffesaker i forbindelse med trafikkulykken og gisselsituasjonen søndag kveld . I en straffesak er den avdøde mannen i 40-årene mistenkt for trusler i etterkant av trafikkulykken i Kvernevikveien. Det er også en straffesak for trusler og frihetsberøvelse i forbindelse med gisselsituasjonen som oppsto etter ulykken.Hvilken type våpen ble brukt av politiet og avdøde? Spesialenheten har heller ikke sagt noe om våpnene som ble brukt.som skjedde i etterkant av trafikkulykken i Kvernevikveien.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Real Madrid har så og si overtalt Manchester City-spillerHan er fortsatt tenåring og har allerede utviklet en driblestil som minner om Lionel Messis. For Pep Guardiola skaper dette problemer. Manchester City-spilleren er lynrask og sleip som en ål. Men fortsatt ikke klar nok for Guardola. Dette er Brahim Diaz ikke overraskende uenig i.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Gisseldramaet i Stavanger: Gisselet tenker på de etterlatteMannen som kvelden søndag 22. oktober ble tatt til gissel er fremdeles sykmeldt. Først åtte dager etter den dramatiske hendelsen fikk han oppnevnt bistandsadvokat.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

VGSPORTEN: E. coli-utbrudd pågår fortsatt – ni barn har fått alvorlig sykdomNi av 15 barn med registrert smitte har fått en alvorlig blod- og nyresykdom som følge av bakterien.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Fortsatt tillit til Jon Wessel-Aas, trass i promillekjøringenSiste nytt fra Dagbladet: Styret i Advokatforeningen har fortsatt tillit til Jon Wessel-Aas, selv om han ble tatt i promillekjøring. De ønsker at han fortsetter som foreningens...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Styret i Advokatforeningen: Har fortsatt tillit til Wessel-Aas etter promillekjøringDen kjente advokaten ble tatt med 0,88 i promille mens han kjørte bil lørdag. Han får fortsette som advokatenes leder. – Jeg er takknemlig for tilliten, sier han.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

BTNO: Oljearbeidere vant frem: Får mer norsk biff offshore(Stavanger Aftenblad) Equinor dobler andelen norsk kjøtt på sokkelen neste år.

Kilde: btno | Les mer ⮕