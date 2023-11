Dette svenske paret står bak «The Kardashians»-pengegruve

Hun velger å følge i fotsporene til storesøster Khloe Kardashian (39) og Kim Kardashian (43), og lanserer denne gangen et nytt selskap innenfor motebransjen. Klesmerket har fått navnet Khy, og lanseres offisielt 1. november.Men selv om Jenner står oppført på Forbes' liste med en formue på 680 millioner dollar, er hun ikke alene om å stå bak sitt nye selskap.

Det er nemlig ekteparet Jens Grede (45) og Emma Grede (41) som er medeiere og noen av gründerne bak flere Kardashian-selskaper. Det svenske gründerparet har vært bosatt i Los Angeles sammen med sine fire barn siden 2017, og kjøpte til og med Brad Pitts (59) tidligere feriehus for 45 millioner dollar i fjor, skriver The Guardian.

Blant selskapene finner du Khy, Skims og Good American, som alle kan linkes til Kardashian-familien, og blant annet BRADY som er selskapet til den amerikanske fotballspilleren Tom Brady (46).

