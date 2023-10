Dette skriver avisene om politikk fredag 27. oktober

(Full oversikt på ett minutt. Få «Dette skriver avisene om politikk i dag» tidlig hver morgen som nyhetsbrev. Meld deg på her - det er gratis.)

– Regjeringens klimapolitikk vil «slå av lyset» i store deler av vinternasjonen Norge (Byggeindustrien) Kan nesten ikke tro at regjeringen vil forby dieseldrevne maskiner fra 2035. – Regjeringens klimapolitikk vil «slå av lyset» i store deler av vinternasjonen Norge, mener Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Brodtkorp mener det er fullstendig urealistisk å forby dieseldrevne anleggsmaskiner.

Intervju med Bergens påtroppende byrådsleder skaper reaksjoner: – Fremstår som en parodi på seg selv (Aftenposten) Påtroppende byrådsleder i Bergen, Christine Meyer (H), kunne ikke svare på hva slags prinsipper hun ikke er villig til å bryte i jakten på makt. Og mente at Høyre mistet velgere fordi de måtte ta standpunkt i saker. Les merEtter 20 år med rødgrønt styre og Rita Ottervik (Ap) i ordførerstolen i Trondheim, er det duket for Høyre-ordfører Kent Ranum og blågrønt styre. headtopics.com

Oljepengene skal komme det norske folk til gode (Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Sp), Ellen Reitan, statssekretær (Ap) (Aftenposten) Høyesterett avsier dom i Acer-saken tirsdag (NTB) Tirsdag morgen får Nei til EU vite hva Høyesterett mener om at et alminnelig flertall i Stortinget vedtok at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energipakke. Les merStortingets kontroll- og konstitusjonskomité henter inn egne fageksperter for å dobbeltsjekke regjeringens habilitetssvar. Les merFellesforbundets «nei» til ny Afp rammer de unges pensjonsopptjening, og kravet om ny «sliterordning» lukter økt fremtidig skattebyrde.

