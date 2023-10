Dette skriver avisene om økonomi fredag 27. oktober

(Full oversikt på ett minutt: Få «Dette skriver avisene om økonomi i dag» som nyhetsbrev tidlig hver morgen. Meld deg på her – det er gratis)– Hvis Norges Bank hadde hatt rentemøte i dag, ville de hevet, tror seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

Den europeiske sentralbanken holdt, fullstendig som ventet, styringsrenten uendret torsdag. Dermed er innskuddsrenten 4,00 prosent, mens styringsrenten er 4,50 og lånerenten 4,75 prosent. – Renten skal ikke ned med det første, understreker seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets. Han utelukker heller ikke enda en renteheving, men da må det først komme en betydelig negativ overraskelse.– Ja, og kanskje får vi en reprising av euro. Det er like mye euroen som er sterk, som at kronen er svak. Hvis Norges Bank hadde hatt hovedrentemøtet i dag, tror jeg det hadde endt med en renteheving. Husk at de er livredd for den svake kronekursen, sier Cekov..

– Så hvis Norges Bank ender med å heve renten i desember, er det bare for å gjøre det de kan for å støtte oppunder kronen. Les merDet blir ingen sterk krone fra valutanissen i år, ifølge sjefanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt. Tvert imot skal det bli ganske mye verre. headtopics.com

Den norske kronen har på nytt fått kjenne det hardt, etter at lange renter i USA har steget friskt. Siden midten av fellesferien har en euro gått fra å koste 11,09 kroner på det laveste, til rundt 11,85 kroner i dag.

I København sitter en erfaren analytiker som tror det skal bli ganske mye verre for den norske kronen. – Vi har løftet hele den lange enden av prognosen, sier Danske Banks Kristoffer Kjær Lomholt. Lomholt er sjefanalytiker og jobber i hovedsak med valuta. headtopics.com

