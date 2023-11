– Dette kunne endt i tragedie

– Jentene har en helt annen innstilling ute på banen. De snakker sammen, det er en god tone og de jobber mot et felles mål. Det liker jeg å se, fortsetter TV 2-eksperten. – Selvfølgelig er vi forberedt på alle alternativer, men i dag er det teknologi som gjør det mulig å holde det kjølig på arenaene, påpeker forbundets president Yasser al-Misehal til nyhetsbyrået AFP.Fotball-VM i Qatar i 2022 ble også lagt til senere på året enn de heteste sommermånedene. Det gjorde at klubbsesongen hadde pause fra midten av november til slutten av desember.

– Det skal snø besett her. Ifølge værmeldingen vil det fort komme en halvmeter snø, forteller Kveen. Johannes Høsflot Klæbo er også på høydeopphold i Livigno. Trønderen blir i motsetning til de norske langrennskvinnene værende i Italia. Verdenssjuer Holger Rune er inne i en trøblete periode på tennisbanen. Casper Ruud og Carlos Alcaraz har likevel klokkertro på den unge dansken.

– Holger har kommet for å bli. Det er jo ikke sånn at det alltid er lett å finne svar. Både Holger og jeg prøver vårt beste i hver kamp, og enkelte ganger lykkes du bare ikke. Det er vanskelig å forklare, sier Ruud til danske TV 2.

Rune skal onsdag opp mot Dominic Thiem i 2. runde. Der må han trolig avansere om det skal bli sesongfinale i Torino.Styret i den spanske fotballgiganten Real Madrid ser seg nødt til å låne nye 370 millioner euro i arbeidet med å pusse opp hjemmearenaen Santiago Bernabéu.skriver at den totale kostnaden vil lande på om lag 1,4 milliarder euro (16,5 milliarder kroner). Det er mer enn det dobbelte av først antatt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2SPORT: Van't Schip blir midlertidig trener i AjaxLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fifa utestenger Luis Rubiales i tre årLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Direkte 12.45: Gullballen-spesialLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV2SPORT: 42-åring prøvde å snike seg inn på Napolis stadion – falt 20 meter og dødeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Saltnes advarer: – Veien til ingentingLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV2SPORT: Sarpsborg henter keepertalentLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕