Dette «grønne» skipet skal bygges. Seiler inn Oslofjorden om tre år.

Skipet skal gå på ammoniakk levert av datterselskapet Yara Clean Ammonia, og rundt 40 prosent av skipets last skal bestå av Yaras gjødselprodukter. – Vi mener det er viktig at noen går foran og tar både risiko og samfunnsansvar, understreker Holsether.– Ja, vi har tradisjon for å levere, men det blir ikke lett. Og vi tar en risiko. Men vi jobber for fullt for at dette skipet skal være operativt om tre år.Containerskipet får navnet Yara Eyde. Det er ikke tilfeldig. Industrimannen Sam Eyde etablerte Norsk Hydro i 1905, som Yara er utsprunget fra.

– Men dette viser at det er mulig å få til grønn skipsfart i dag, sier rederiets administrerende direktør, Bente Hetland.Rederisjefen påpeker samtidig at 40 millioner kroner i støtte fra statsforetaket Enova har vært avgjørende for prosjektet. Sammen med et energieffektivt skip og en langtidskontrakt med Yara mener hun at rederiet skal kunne tilby fraktpriser som er konkurransedyktige med konvensjonelle skip.

Ammoniakk er viktig i produksjonen av mineralgjødsel, men kan også bli fremtidens drivstoff for større skip. Yara har derfor sett mot karbonfri ammoniakk til skipsfarten som et nytt forretningsområde. Skipet skal i hovedsak gå i trafikk mellom havner i Oslofjorden og Nord-Tyskland. Breviksterminalen i Grenland blir et sentralt knutepunkt. Mellom denne terminalen og Yaras anlegg på Herøya går det i dag et batteridrevet og selvkjørende containerskip.

