Dette forandrer alt for Cengiz Al: – Stillhet dreper

Den siste tiden har blant andre influenser Sophie Elise Isachsen (28) og artist og låtskriver Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39), kastet seg inn i debatten rundt den pågående konflikten mellom Israel og Palestina.

Isachsen oppfordret flere influensere til å dele mer av konflikten på sosiale medier, og mente at alle som har en plattform har en plikt overfor menneskeheten.Under premieren av «Helt ramme sporter» torsdag kveld møtte Nettavisen skuespiller Cengiz Al (26), som den siste tiden har delt flere innlegg på Instagram om hva som skjer mellom Palestina og Israel.

– Jeg har klart å legge bort tankene om at jeg må være med på de største filmene, når jeg ser alle de barna som dør. Det får meg til å sette pris på et friskt barn og at nummer to er på vei. Jeg må sette pris på situasjonen jeg er i, og jeg har det helt bra, sier han til Nettavisen.Ifølge Al er det viktig at flere gjør som han selv, Sophie Elise og Karpe som snakker høyt om konflikten. headtopics.com

– Det er en såpass stor konflikt. Stillhet dreper hos begge partner, og i alle kriger. Hvis vi ikke snakker om det eller lærer om det, så skjer mye uten at vi vet det, sier han og fortsetter: Kritiserer AftenpostenMusikkgruppen Karpe, bestående av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39) og Chirag Rashmikant Patel (39) har igjen uttrykt følelser og bekymringer knyttet til den pågående konflikten mellom Israel og Palestina.

I en Instagram-historie har de delt et skjermbilde fra en Aftenposten-artikkel, der de ikke legger skjul på at de er uenig med skribentens meninger rundt konflikten:«....Enn den arabiske verden? Hvis han mente punktlighet er jeg helt enig, men mer opptatt av pålitelighet», skriver de uten å utdype noe mer. headtopics.com

