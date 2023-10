Dette er en skam

I psykisk helsevern har det denne høsten gått en debatt om pilleskam etter at styret i Norsk psykiatrisk forening gikk ut og mente at ingen pasienter bør skamme seg over å motta medikamentell behandling.

Det er vi i Psykologforeningen selvsagt helt enige i. Ingen pasienter skal behøve å skamme seg over å motta noen form for behandling, enten den består av medisiner, samtaler eller andre tiltak. Det viktige er at behandlingen er virksom, at den er tilpasset den enkelte pasient, og at pasienten har muligheten til å velge mellom ulike forsvarlige tilbud, slik loven beskriver.

Det har lenge vært et ønske fra pasientorganisasjoner om gode alternativer til medikamentell behandling for alvorlige psykiske lidelser. I 2015 uttalte daværende helseminister Bent Høie at ingen skulle tvinges til å ta medisiner så lenge det finnes andre måter å gi nødvendig omsorg og behandling på. Han påla alle regionale helseforetak å opprette medikamentfrie tilbud året etter. headtopics.com

De ulike helseforetakene løste dette på ulike måter, og i ulik grad. En av de avdelingene som virkelig har fått det til, og som har fått gode evalueringer, er den medisinfrie avdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Her gis det tilbud tilpasset hver enkelt pasient hvor for eksempel fysisk aktivitet, kunst og uttrykksterapi eller andre virksomme tiltak prøves ut og gradvis erstatter medisiner som ikke har fungert.

Hurdalsplattformen slår fast at den kommende regjeringen ønsket å endre de uverdige forholdene innen psykisk helse og rus. Dette ble fulgt opp i sykehustalen helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol gav til foretakene i januar i år, hvor hun var tydelig på at det første oppdraget til helseforetakene var å prioritere psykisk helse og rus.Budskapet ble gjentatt i juni da regjeringen lanserte opptrappingsplanen for psykisk helse og rus. headtopics.com

Les mer:

Dagsavisen »

Dette er spilleren som skal erstatte en av verdens dyresteOvergangshistorien rundt Wesley Fofana er kort sagt helt vill. Leicester hadde ingen plan om å sende fra seg sin franske midstopper, Chelsea låste seg inn i et hjørne etter flere tapte budrunder rundt i Europa, signering av 21-åringen ble utveien. Les mer ⮕

Halloween: Inneholder farlige stoffer:Hvis du skal kle ut barna eller deg selv til halloween, bør du lese dette. Les mer ⮕

Da Arbeiderpartiet lovet en ny og mindre rigid fraværsgrense, var det ikke dette jeg håpet påBygger på en enorm mistillit til elevene. Les mer ⮕

KNM «Helge Ingstad»: Dette kom fram i dag i ankesakenVaktsjefen forklarte seg i dag om situasjonen på broen før kollisjonen for Gulating lagmannsrett. Om observasjonen av Sola TS: – I mitt hode var det avklart. Det var noe som ikke ville påvirke vår kurs uansett. Å se med kikkert eller nistirre på sterke lys vil ødelegge nattsynet. – Vi snakket om hva det kunne være. Les mer ⮕

Russland og Kina legger ned veto mot amerikansk utkast i FNs sikkerhetsrådI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Benjamin Netanyahu: – Forbereder bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕