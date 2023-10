Dette er de beste Matthew Perry-øyeblikkene fra «Friends»

Da Matthew Perry fikk rollen som Chandler Bing i «Friends» var han den yngste skuespilleren med sine 24 år. Den enorme suksessen med TV-serien førte til flere filmroller og serier, men slet med avhengighet av alkohol og smertestillende. Han døde 28. oktober 2023.

For mange mennesker var det som på norsk ble kalt «Venner for livet» et fast samlingspunkt med nye episoder på kveldene tirsdager, og repriser andre dager. @friendstvofficial Can open, worms everywhere. #FRIENDS

♬ original sound - Friends Joey og ChandlerI scenen hvor Joey og Chandler spiser frokost avslører Joey hvordan han bruker tannbørsten til Chandler, og det medfører en av de morsomste scenene i hele serien. headtopics.com

I den første episoden av Friends møter vi humoren til Matthew Perry gjennom karakteren Chandler Bing når han blander fysikken med leveransen i hans versjon av mobbingen av Joey med Pinocchio-sangen. Den samme fysiske leveransen finner du også i reaksjonen på hva jentene har gjort i leiligheten til Chandler og Joey.

@friendstvofficial Create your own #ValentinesDIY gift just like Chandler...or not. #friends #friendstv #friendstvshow #chandlerbing ♬ original sound - Friends Chandlers kjæreste, Janice, ga mange morsomme øyeblikk. Vi mener kanskje dette er det beste: headtopics.com

Dette er den beste scenen med Chandler BingMen vår favorittscene er denne med Julia Roberts. Det er kanskje ikke en scene som er mer Chandler Bing enn denne. Da serien var på sitt mest populære laget Nettavisen en test hvor man kunne se hvem man lignet mest på. Testen ble tatt over 500 000 ganger, men det var flere teorier om at det skyldtes at alle ville ta testen på nytt helt til man faktisk ble Chandler Bing.

