Dette blir det selvsagt bråk av

I DET MINSTE UNG: Den nye klimaministeren Andreas Bjelland Eriksen (31) fikk høre på Klimautvalgets fremlegging at han må satse på de unge, ikke gamlinger. – Jeg skal ikke si så mye om min forgjenger, men han er litt eldre enn meg da, svarte Bjelland Eriksen som nylig overtok etter Espen Barth Eide (59).Utvalget sier det betyr enda kraftigere kutt i jordbruket. Og de vil ha en plan for å slutte med petroleum.

Utvalgslederen var opptatt av at rapporten handler om mye mer enn olje. Og det er selvsagt rett. Et annet punkt er at lave kraftpriser ikke skal være noe hovedmål i politikken. For alle vil kutte i klimagassutslippene. Det som skal til for å gjøre det mindre enighet om: Altså en bred elektrifisering som krever mer utbygging av grønn energi.Utvalget skriver at det går ut over troverdigheten til klimapolitikken at det er så stort misforhold mellom mål og tiltak.

Utvalget selv bidrar der. De vil ned mot null uten å telle med det skogen suger opp. Dermed blir målet enda tøffere og mer urealistisk. Og markeringsivrige politikere kan slutte å undergrave klimapolitikken med å vedta enda tøffere mål som ikke vil nås. headtopics.com

Men Norge er ærlig talt i gang med å kutte klimagassutslippene ved hjelp av en av og til hullete og paradoksal klimapolitikk. Samtidig har vi befolkningsøking, verdiskapning og nedgående utslipp.

