Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga startet fryktløst mot Rosenborg, og kunne med litt tur ha tatt ledelsen i det første minuttet. Ballen gikk en centimeter utenfor, og få minutter senere scoret Rosenborg på sin første sjanse. Det er denne kampen i et nøtteskall. Vålerenga styrte spillet i store perioder, skapte sjanser, men scoret ikke nok, og slapp inn billige mål.

– Det har skjedd altfor mange ganger i år. Hvorfor har vi ikke oppe turtallet når det kommer inn et par løp bak oss samtidig. Det er noe vi må registrere kjappere. Det er noe som setter seg i oss, og jeg er usikker på hvorfor, sier Geir Bakke til Dagsavisen.– I de situasjonene der så kan man si det er det, men jeg er ikke interessert i ta enkeltspillere, det er vi som lag som skal løse slike situasjoner, og vi har noen regler vi må følge.

– Jeg er fornøyd med innlegget til Ilic, men burde funnet han et par ganger til. Han er utrolig god på bakre stolpe. Det er noe vi må utnytte enda bedre, sier Bjørdal. Reduseringen ble Vålerengas eneste scoring. Stefan Strandberg bommet på straffe og Ilic headet senere i tverrliggeren. headtopics.com

– Spillemessig kommer vi tilbake og skaper ting. Sett under ett så styrer vi banespillet, kommer til innlegg og skaper sjanser. Rosenborg hang i tauene, men vi klarte ikke å score. Det er noe jeg ikke kan forklare. Vi analyserer selvfølgelig alt og ser at det er ting vi burde løst annerledes, sier Geir Bakke.Det gjenstår fire serierunder og Vålerenga skal møte lag rundt seg på tabellen. Hjemmekampen mot Stabæk seiler opp som den viktigste.

– Vi spiller en offensivt ganske god kamp og skaper nok sjanser. Jeg sitter med en følelse av at dette er en kamp vi burde vunnet. Men sånn har det vært ofte denne sesongen. Vi må prøve å se det positive og jobbe på. Vi har ikke tid til å ha negativ energi i treningshverdagen, sier Henrik Bjørdal.– Vi må bare legge fra oss alt av mentalt spill. headtopics.com

Vålerenga-krisen vokser etter tap mot Rosenborg: – Verre og verre for hvert eneste minutt de spillerVålerenga er i dyp krise etter et nytt tap. Oslo-klubben er nå på kvalifiseringsplass med fire kamper igjen av sesongen. Les mer ⮕

VIF-børsen: Nervøst mot Rosenborg(Vålerenga – Rosenborg 1-3). Slik presterte Vålerenga i det som ble et nytt, surt hjemmetap. Les mer ⮕

VIF-lidelse satt i system(Vålerenga - Rosenborg 1-3). Da VIF var i ferd med å gjenerobre kampen, kom straffebommen og keepertabben. Det er slike detaljer som preger bunnlag. VIF-lidelsen vil bare fortsette. Les mer ⮕

Vålerenga-krisen fortsetter: - Blir bare verre og verreVålerenga ligger på kvalikplass etter tap mot Rosenborg. Feiringen til Jayden Nelson (21) satte sinne i kok hos VIF-fansen. Les mer ⮕

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕