Det vil koste skjorta å sparke Erik ten Hag

Dersom klubben skulle velge å skille lag med nederlenderen, som tok over før forrige sesong, ville det bety en skikkelig økonomisk smell. Daily Mirror har regnet på hva en oppsigelse vil koste og avisens konklusjon er 15 millioner pund. – litt over 200 millioner kroner.

Samtidig opplyser iNews at nederlenderen er trygg selv med inntreden av nye minoritetseier Jim Ratcliffe, men ten Hags innflytelse angående overganger vil være begrenset. – Det for en kar som har hentet spillere for 5,4 milliarder, de fleste har spilt i Eredivisie eller under Ten Hag før.Manchester United møter Newcastle senere i dag i 16-delsfinalen i ligacupen.

MANCHESTER (VG) Manchester United ble rundspilt av byrivalen. Flere eksperter mener at det snart bør begynne å brenne under føttene til Erik ten Hag (53).

