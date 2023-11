Han tar videre for seg da han kom hjem til Norge igjen sommeren 1999 og møtte det som skulle bli hans kommende kone – IKONISK BILDE: Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby, kort tid før forlovelsen ble kjent, på en benk på St.Hanshaugen høsten 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

«Vi hadde åpne og intense samtaler. Vi lo sammen og kunne være ærlige med hverandre. Jeg hadde det innmari fint sammen med henne. Vi traff hverandre flere ganger etter sommeren og på høsten. Vi klarte å holde det i skjul og møttes hos felles venner og hjemme hos meg. Noen venner visste at Mette og jeg møttes, men ikke mange. Hun hadde jo et lite barn, så det var ikke helt opplagt at vi to skulle bli et par.».

I dokumentarserien forteller kronprinsessen at ingen av dem ønsket å feire 50-årsdagene, og at de heller ønsket å ta turen rundt i Norge for å møte nordmenn i hjemmene sine. DOKUMENTARSERIE: Denne vinteren er kronprinsparet aktuelle i TV 2-serien «Kronprinsparet – vårt Norge». Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Dette satte i gang lattermusklene hos både gjestene og TV-publikum som overvar den direktesendte sekvensen. Selv stusset kronprinsen, på talerstolen, over deler av farens utsagn:

