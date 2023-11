Det var heldigvis lovlig

Nei til EU har tapt saken i tingretten og lagmannsretten, og anket saken til høyesterett. Anken ble enstemmig forkastet av høyesterett tirsdag morgen. Siden spørsmålet var av prinsipiell karakter og avklaringene viktige, slapp Nei til EU å bekoste statens utgifter i saken.

Vi vet nå at grensa for hva som er å regne som inngripende suverenitetsavståelse, altså at vi gir fra oss makt og selvråderett til instanser utenfor landet, går et ganske langt stykke unna vår tilslutning til ACER. Faktisk var det bare så vidt høyesterett fant at Norge har avstått suverenitet i det hele tatt i dette spørsmålet.

Det er fullt mulig å hevde at rettssystemet ingenting har å gjøre med å overkjøre folkeflertallet. Om motstanderne av ACER og tettere integrering med EU-systemet ønsker å vinne fram, får de gjøre det politisk, gjennom å overbevise mange nok folk og politikere.

Arbeiderpartiet er mer delt i spørsmålet. Partiets leder vil trolig tilslutte seg i morgen den dag om muligheten byr seg, men han vet at skepsisen er stor i deler av partiet sitt. ACER splittet partiet i 2018. Den fjerde pakken vil sannsynligvis koste enda mer politisk kapital. Det klokeste regjeringen gjør, er dermed å bare sparke saken framover. Til neste storting, og kanskje enda lenger fram.

Det er dårlig nytt for alle som vil ha tettere integrering med EU på energisiden. Denne saken avgjøres trolig i Arbeiderpartiet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEKNISK: Høyesterett: Det var lovlig å melde Norge inn i AcerHøyesterett i plenum har avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovlig – Nei til EU gir ikke oppNei til EU vil fortsette kampen for det norske strømmarkedet selv om Høyesterett enstemmig har slått fast at innmeldingen i Acer i 2018 var fullt lovlig.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Tull med tall drukner jordbruket i gjeldFor bønder gir det ikke mening å snakke om klimatilpasning når det knapt går rundt økonomisk.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Tonje Frigstad og Birk Ruud røper detaljer om samboerskapet.Konkurranseinstinktet til det ferske samboerparet er det ingenting i veien med.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕