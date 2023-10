Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:

STOCKHOLM (Nettavisen): – Jeg var klar for det da jeg kom hit. Når du kommer så skjevt ut i en så stor klubb, så blir det mekanismer og en dynamikk som er vrien.I slutten av april ble det klart. 1. mai var han i gang.

Den 132 år gamle klubben ble stiftet i 1891 og holder i dag til i Solna rett nord for Stockholm sentrum.– Kommersielt ligger Sverige milevis foran, sier han før han gjentar seg selv for å få fram poenget.53-åringen trekker fram en «vanlig» hverdag i AIK. En mandagskamp mot et annet bunnlag tidligere i høst. På tribunene hadde over 23 000 mennesker møtt opp til kampen mot Degerfors.

– Vi ville ikke havne i et vakuum hvor vi sto uten hovedtrener. Vi jobbet med noen alternativer og Henning var ett av dem. Han var attraktiv for andre klubber, sier han om det tøffe valget og den påfølgende ansettelsen av Henning Berg.– Man overlever ikke det, det er bare sånn det er. Jeg har aldri sparket en trener før. Jeg har aldri vært med på det og det var en jævlig tung dag for oss – og en av mine tyngste som fotballeder, sier Berntsen ærlig. headtopics.com

Les også Berg glemmer aldri det Sir Alex sa: – Tenk hvordan det er nå Han gjorde også et par gode salg, i tillegg fikk han terminert kontrakten til den mye omtalte danske stjernen Viktor Fischer.Før han forteller videre hva Fischer selv sa. At han var «fotballinvalid», men at han hadde blitt forespeilet noe helt annet da han kom til AIK. At han kunne trene når han ville, komme sakte, men sikkert tilbake og bidra litt på banen.

At de to har jobbet sammen tidligere mener han er en stor styrke når begge er helt nye i både land og klubb.

