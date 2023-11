Det ser ikke bra ut for nordmenns økonomi i 2024

76,4 prosent av husholdningene eier egen bolig ifølge SSB. Siden 1992 har boligprisene for landet som helhet åttedoblet seg.Og fordi rentene stadig har gått nedover, har ikke boligprisene som jevnt over har steget mer enn lønningene vært uhåndterlige.Det siste halvannet året har Norges Bank satt opp styringsrenten fra null til 4,25 prosent. Boliglånsrentene har steget tilsvarende, og ligger gjerne 1,5 til to prosentpoeng høyere enn styringsrenten.

Dette misforholdet mellom hva boliglån nå koster og boligpriser, tilsier at boligprisfallet kan bli mye større. Den norske kronen har det siste året falt kraftig i kurs, og er nå svakere enn under pandemikrisen i 2020 målt mot amerikanske dollar.Dette innebærer at alt som vi kjøper fra utlandet blir dyrere, inflasjonen går opp og Norges Bank kan sette opp renten ytterligere. Som igjen vil slå inn i boligrentene og boligprisene.

Og inntektene derfra havner først og fremst hos noen få store selskaper og staten, og i mindre grad hos konsumentene. Kjell-Magne Rystad Siviløkonom med lang erfaring fra finansbransjen og investeringsvirksomhet. Skriver regelmessig i Nettavisen - gjerne om offentlig pengebruk, politikk og hvordan makten ter seg.

Kombinasjonen av høyere renter, høyere byggekostnader og fallende boligpriser har allerede gitt bråstopp i nysalg av boliger.Når det går tyngre i disse næringene, og det vil høye renter og svak krone etter alt å dømme føre til, så vil også arbeidsledigheten øke. Derfor er det god grunn til å tro at svekkelse i arbeidsmarkedet er det neste som kommer.

