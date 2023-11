Det offentlige kan spare millioner på å følge opp IKT-leverandørene sine bedre

La oss slå fast en gang for alle: Det offentlige har uten tvil blitt flinkere og fått mer kompetanse når det gjelder IKT-anskaffelser i løpet av disse årene. Skal vi legge undersøkelsen til grunn, viser den likevel at vi fortsatt har en veldig lang vei å gå. Undersøkelsen til DFØ sammenfaller med mine erfaringer om at oppfølging av kontrakter ikke prioriteres og ikke blir ivaretatt slik de bør.

Fortsatt bruker leverandører og kunder noen ressurser til å anskaffe avtaler og kontrakter, mens det er helt andre ressurser som må følge opp og forvalte kontraktene. Dette gjelder både hos leverandør og kunde. Hvorfor er det slik? Tiden strekker kanskje ikke til, og de involverte må eller vil jobbe med nye og mer interessante oppgaver.«IKT- og skytjenester er en komplisert innkjøpskategori.

Videre sies det at: « vi ser at trenden er negativ. Særlig statlige virksomheter og offentlige foretak og selskaper oppgir at de nå i mindre grad samarbeider med fagmiljøet.» og «Den generelle trenden er at virksomhetene opplever mindre kompetanse internt til å anskaffe skytjenester. Den negative utviklingen var større mellom 2018 og 2020 enn mellom 2020 og 2022.

Rapporten viser også at bruken av konsulenter går ned: «Det er få av kommunene/fylkeskommunene og statlige virksomheter som bruker eksterne rådgivere for skyanskaffelser. For offentlig foretak og selskap har det vært en nedgang i andelen som bruker eksterne rådgivere i stor grad. Dette er interessant å se i sammenheng med at andelen som oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre denne typen anskaffelser går ned.

