Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dagene

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser at trusselen mot israelske mål i Norge er skjerpet som følge av krigen i Gaza, men at det generelle trusselnivået er uendret. - Det har vært jevnlige markeringer i Norge, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier strategisk analytiker Céline Schiøtt i PST.

