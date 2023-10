Det Matthew Perry lærte oss

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdningDet er sånn mange vil huske ham: Som briljant i rollen som usikre og nervøse Chandler, dekket med lag av ironi og skarphet.var et av spørsmålene Friends-kollegaene fikk mest de siste årene.

Avhengigheten hans førte i 2018 til at han ble lagt i koma, og som 49-åring innså han at han hadde tilbrakt mer enn halvparten av livet sitt på behandlingssentre.skrev Matthew Perry i memoareneEtter hvert tjente han og kollegene en million dollar på hver «Friends»-episode.

Pengene, berømmelsen og oppmerksomheten han hadde ønsket seg så lenge, kom med bivirkninger: Som vi vet at penger, berømmelse og oppmerksomhet så ofte gjør.Til tross for alt dette, huskes han også som blid, snill, morsom – en gledesspreder. En som brydde seg og gjorde ting for andre.På Instagram forteller folk nå om hvordan hans åpenhet om avhengighetsproblemene hjalp dem. headtopics.com

For selv om vi liker å tenke at mennesker er én ting: Suksessrike eller mislykkede, glade eller triste – vet vi jo at det nesten alltid finnes tusenvis av nyanser. Og at mennesker som også har hatt det vanskelig, og strevd, fortjener å minnes i lyset av det gode – og hva de har betydd for andre.Matthew Perrys familie fortviler: – Vi er sønderknuste

