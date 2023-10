Det israelske militæret: – Bakkestyrkene utvider operasjonen i kveld

En talsperson for det israelske militæret (IDF) opplyser fredag kveld overfor nyhetsbyrået Reuters at luftangrepene trappes opp og at bakkestyrkene vil utvide sine operasjoner i Gazastripen fredag kveld.

IDF ber også innbyggerne i Gaza om å evakuere sørover og sier hæren er forpliktet til den «nasjonale oppgaven» med å få gislene hjem. Samtidig melder flere medier om framgang i forhandlingene om fangeutveksling og våpenhvile mellom Israel og Hamas, som skjer i regi av Qatar. Både Al Jazeera, BBC og CNN melder om dette fredag kveld.– Forhandlingene går svært godt. Vi har et gjennombrudd. Det gjenstår fortsatt spørsmål, men vi er håpefulle, sier en diplomatisk kilde til kanalen.

Les også Al-Jazeera: Fremgang i forhandlinger mellom Hamas og Israel Opplysningene er derimot ikke bekreftet av verken Israel eller Hamas, og en talsperson for den israelske hæren skal ha beskrevet meldingene som rykter, ifølge israelske medier.Deler av Gazastripen har fredag mistet muligheten til å kommunisere med omverdenen, melder Al Jazeera. Kanalen har bare sporadisk kontakt med sine korrespondenter. headtopics.com

– Vi er helt frakoblet. Talspersoner for den israelske hæren har til og med brutt inn i sendingene til lokale radiostasjoner for å sende advarsler til folk, forteller TV-kanalens korrespondent Safwat Kahlout.

IDF har de siste dagene gjennomført begrensede bakkeoperasjoner på Gazastripen, angivelig rettet mot Hamas-mål.

