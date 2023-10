Det hjelper ikke Brann å tisse på NTB fotografer

Vi kjenner godt fra dyrelivet behovet for å markere et territorium som sitt. – Trolig var det en fan av Bergensklubben Brann tenkte på da han på søndag på Komplett Arena i Sandefjord tisset på NTB-fotograf Trond Teigen. Kampen mellom Sandefjord og Brann endte 2 – 2 og i og med at nedrykkskamerater Mjøndalen og Stabæk begge vant sine kamper bekler kriseklubben nå den nederste plassen på tabellen.

Hendelsen har nådd flere nordiske aviser hvor dansk presse er raske til å påpeke at slike ting pleier å koste ekstra.«Brann tar sterk avstand fra handlingen og beklager på det sterkeste til fotografen som ble rammet. Mandag var Brann i møte med supporteren, som forklarte sin versjon. Han har lagt seg flat og beklager sin oppførsel.

«Verken fotojournalister eller andre på jobb skal måtte oppleve slikt. Det er totalt uakseptabelt og i ytterste konsekvens truer det ikke bare tryggheten men også den journalistiske friheten til vår fotograf. Det må vi reagere på» sier redaktør for visuell avdeling i NTB, Christina Dorthellinger.Det var i første omgang i kampen mellom Sandefjord og Brann at fotografen sto foran Brann-supporterne, med kameraet rettet ut mot banen. headtopics.com

– Så hørte jeg en stråle bak meg. Jeg tenkte det var vann. Det er ikke første gang supportere prøver å plage en fotograf, sa Teigen til VG.

Les mer:

Sporten_com »

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Vellykket operasjon for Robertson – trolig lenge ute for LiverpoolLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

EU-land når trolig ikke klimamåleneMinst seks EU-land ser ikke ut til å greie å nå klimamålene for 2030 i «Klar for 55»-pakken, viser en gjennomgang fra EU-kommisjonen. Les mer ⮕

Rikard Norling som har gjort mer enn å lede Brann er klar for ny klubbJeg kjenner ikke så mange Brann-supportere som felte en tåre da svenske Rikard Norling fikk sparken noen uker inn i 2015 sesongen. 52 åringen har trent en rekke klubber i Sverige. Les mer ⮕