Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, her sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Konserndirektør for infrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen. Bildet er tatt i 2021.Brodtkorp kan nesten ikke tro at regjeringen vil forby dieseldrevne maskiner fra 2035.

I dag er de fleste tyngre anleggsmaskiner, som gravemaskiner, hjullastere og dumpere, drevet av motorer som går på diesel. Det finnes noen større elektriske maskiner, men de krever mye strøm og daglig lading.

Brodtkorp mener det er fullstendig urealistisk å forby dieseldrevne anleggsmaskiner. For det første fordi det norske veisystemet krever noen av verdens tyngste og kraftigste anleggsmaskiner både i bygge- og driftsfasen. headtopics.com

En hjullaster med snøfreser rydder snø over Sognefjellet i april 2017. Snørydding krever store mengder energi som hentes fra kraftige dieselmotorer. Her er langt mellom ladestasjonene.For det andre fordi det hverken vil finnes maskiner eller ladestasjoner som kan holde Saltfjellet eller Dovrefjellet åpent under tøffe klimatiske forhold.

– Det er trist at det grønne skiftet har sklidd inn i en fantasiverden. Det er nesten så man ikke tror hva man leser, når man side for side går gjennom regjeringens Grønn Bok 2024. Her varsles det forbud og reguleringer som vil gjøre vinterveiene i Norge om til gjensnødde skavler og stoppe livsviktige ferdselsårer i hele landet, skriver Brodtkorp. headtopics.com

