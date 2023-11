Det er ikke bare prisen du bør sjekke

Det var ikke bare vanlig ved. Det var såkalt gadd, død furu gjennomsyret av tyri. Dette er ved som brenner ekstra lenge og gir spesielt god varme. Med hjelp fra diverse eksperter skal jeg sette fyr på kunnskapen som ligger og ulmer inni meg et sted.Hvilken tresort er den beste veden? Og hvordan vet du om veden er tørr eller våt? Bonusspørsmål: Hva gir du bort når du ønsker å vise omsorg for noen?Bjørk er den veden det produseres mest av i Norge. Her i kuttemaskinen hos Knarvik Industri og Miljø AS.som er mest brukt til ved. Det er ikke fordi bjørk er veden som gir mest varme pr.

Derfor vil valgene dine grovt sett være å kjøpe bjørkeved eller blandingsved. Kjøper du blandingsved, kan det være lurt å sjekke at sekkene ikke er fylt med ved med lav brennverdi, for eksempel gran. I så fall bør du få en god pris.Trenger du et friminutt? Hva med å sette på litt musikk?av Adele passer i hvert fall godt reint tematisk.Denne veden har 12 prosent fuktighet. Det er ideelt.

er øvre grense 23 prosent. De som selger ved, bør ha en fuktmåler tilgjengelig for å vise fuktnivået hvis kunden spør.Sprut litt oppvaskmiddel på den ene enden av veden. Så blåser du fra den andre enden. Hvis veden er tørr, går luften gjennom treet og da kommer det såpeskum der du tok på oppvaskmiddelet.

