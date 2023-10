Det er ikke alt som er verdt en skål

Det kan være mange gode grunner til å skåle i alkohol. Som at man slapper av, synes det smaker godt, eller at man liker rusen. Men helsa er dessverre ikke en av dem.. For som forskning har blitt stadig tydeligere på, er alkohol dårlig nytt for helsa. Ifølge WHO øker alkohol risikoen for mer enn 200 sykdommer, blant dem alvorlige sykdommer som kreft, demens, angst og depresjon..

Hjertemyten er knustLurer du på om alkohol egentlig er sunt for hjertet? Det enkle svaret er nei. Men halvparten i Norge kjenner ikke til sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og alkohol.. Den største trusselen mot hjertehelsen er knyttet opp mot å innta mye alkohol, og det er vanskelig å vite akkurat hvor grensa går. Å ha et høyt inntak over tid, eller å drikke mye over kort tid, har en direkte giftig effekt på hjertet..

