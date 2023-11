Det er helt ufattelig

– Vi er i nærheten av Bolga i Meløy, og jeg har nok ikke fulgt godt nok med. Plutselig smeller det. Vi blir stående bom fast. Merkelig nok har vi ikke slagside. Vi står rett opp og ned, forteller skipperen.– Er det slik at dere da sitter musestille i frykt for å velte over på siden?

– Nei, faktisk ikke. Jeg jobbet som vanlig på dekk. Båten sto helt i ro den, sier den sindige fiskeren. LOTTO: – Jeg har vel hatt såpass flaks at jeg bår hiven inn en lottokupong med de koordinatene vi stod fast på, sier skipper Kurt Justad. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Redningsskøyta «Odd Fellow III» i Bodø fikk en helt ordinær melding om at en sjark hadde grunnstøtt på et skjær i nærheten av øya Bolga i Meløy, helt nord på Helgelandskysten.– Det skal ikke være mulig å være så heldig når uhellet er ute.

– Hadde jeg gått på det samme skjæret hundre ganger til, ville neppe det samme ha skjedd igjen. Vi har hatt utrolig flaks, erkjenner skipperen.Nå venter Justad på klarsignal til å forlate Bodø for å seile nordover mot Finnmark.

– Nå har vi satt «han tykje» (djevelen) på land, så nå må vel resten av turen går bra, forteller Kurt Justad, rolig.

