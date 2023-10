– Det blir en skummel høst og vinter

BRISTOL (Nettavisen): Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Norge gjør et dypdykk i renten på høstens boligkonferanse.

– Vi tror det kan bli en skummel, kjølig høst og vinter i boligmarkedet fordi det er rekordmange usolgte boliger, sier hun til Nettavisen i dette videontervjuet:– Spesielt i Tromsø og Bodø, samt Innlandet, ser vi at det er en opphopning i antall usolgte boliger.

– Nettavisen omtalte onsdag en fortvilet boligeier i Bodø som har dumpet prisen med seks millioner - fra 14 gil 8 - og fortsatt ikke får solgt. Kommer dette til å bli den nye «normalen»? – Både Bodø og Tromsø ser vi er ganske «rentesensitive», så de byene kan nok oppleve et kraftig prisfall fordi prisene der har steget veldig mye i årene vi har lagt bak oss. Men på sikt, når vi beveger oss ut i 2025, tror vi prisene kommer til å stige, også her, forklarer hun. headtopics.com

Gjennomsnittlig omsetningstid i september var 40 dager mot 29 dager i september 2022, viser statistikk fra Eiendom Norge.– Ikke siden før finanskrisenMidtgaard sier de ikke har sett maken siden før finanskrisen:

– Boligprisen må ytterligere ned for at alle disse skal få solgt boligene sine, men så tror vi det vil snu allerede til våren neste år. Handelsbanken tror rentetoppen er nådd, altså at vi ikke få en ny oppgang på neste rentemøte 14. desember – slik Norges Bank har varslet.– Høy rente i hele 2024Uansett – det er ingen grunn til å glede seg for tidlig: headtopics.com

