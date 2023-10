Det beste våpenet mot russisk luftvern – her har Finland kommet Norge i forkjøpet

Northrop Grumman og US Navy gjennomfører det fjerde testslippet av AGM-88G (AARGM-ER) fra et F/A-18F Super Hornet over Point Mugu Sea Range utenfor californiakysten 30. november 2022.Tilstrekkelig og god nok ammunisjon er en av flere forutsetninger for at Forsvaret skal kunne utnytte hele potensialet i kampflysystemet F-35.

PJ Harvey tilbake til Norge: Det begynte på Valle Hovin for 30 år sidenPJ Harvey gjorde sin første opptreden i Norge for 30 år siden, som oppvarmingsartist for U2 på Valle Hovin. Siden har hun vært en av de sterkeste stemmene i britisk musikk. Neste uke er hun tilbake med to utsolgte konserter, og til sommeren kommer hun til Bergenfest og Øyafestivalen. Les mer ⮕

Meldinger om harde kamper på GazastripenBåde Hamas og det israelske forsvaret melder søndag ettermiddag om kamper i Gazastripens nordlige områder. Les mer ⮕

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕

Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?(Vålerenga - Rosenborg 1-3). VIF styrte i store perioder, men maktet ikke skape sjanser mot tilreisende trøndere. Da ble det tap. Les mer ⮕

Tidligere FN-ambassadør: Reagerer på Norges motiverNorge stemte annerledes enn både Sverige, Danmark, Finland og andre allierte i FN. Norges tidligere FN-ambassadør, Morten Wetland, reagerer og er kritisk til de norske motivene. Les mer ⮕