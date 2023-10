Derfor gikk hun alene

HALLOWEEN: Iselin Guttormsen dukket opp som klitoris på Alexandra Joners halloweenfest. Reporter: Voiktoria Løvik. Video: Christina Holen Korneliussen / Dagbladet TV.Den nye Netflix-filmen "Maestro" har kommet med trailer, men for mange er stjerna ugjenkjennelig. Video: Netflix. Reporter: Emilie Fyhn / Dagbladet TV.UTLEVERER: I 2012 deltok Pernilla Wahlgren i den svenske versjonen av «Skal vi danse», altså «Let's Dance».

Video: Rød Løper/NRK TVUTFORSKER PÅ TV: I det britiske programmet «Open House: The Great Sex Experiment» skal etablerte par teste ut et åpent forhold. For Priya og Brandon endte opplevelsen noe uventet. Video: Channel 4 / Rød LøperKNEKKER: Det finnes gode og dårlige måter å flørte på, og dette kan vel ganske tydelig klassifiseres som en av de dårlige. Det ender hvert fall med tur til tannlegen for Björk.

Les mer:

dagbladet »

«Marit Warncke blir ikkje ein ny Trude Drevland eller Herman Friele»– Høgre håpar på ein ny folkekjær profil, skriv BT-kommentator. Les mer ⮕

Kven tek over når Marit Laupsa Huus gir seg i bokhandelen?– Eg har sagt til henne at det kanskje ikkje er så lurt. Les mer ⮕

Mørke skyer: Derfor er Sverige under angrepSverige står overfor alvorlige trusler, ifølge statsminister Ulf Kristersson. Landet er målet for en bred hatkampanje fra ekstreme islamister. Etter terrorangrepet mot Israel er situasjonen ytterligere forverret. Les mer ⮕

Kjendisstudio - Derfor forsvant hunSiste nytt fra Dagbladet: Meg Ryan (61) var i en årrekke Hollywoods yndling og hadde hovedrollen i flere folkekjære filmer. Hun var blant annet å se i «Sleepless in Seattle», «... Les mer ⮕

Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for voldBistandsadvokat Mette Yvonne Larsen opplyser at det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen, melder Aftenposten. Les mer ⮕

Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for voldBistandsadvokat Mette Yvonne Larsen opplyser at det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen, melder Aftenposten. Les mer ⮕