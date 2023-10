Derfor fryser noen mer enn andre

Den lengste kampen, og kanskje den mest slitsomme av de alle. Den sliter oss ut, og det kan virke som om det er umulig å finne en løsning.Her er det store forskjeller. Noen går i t-skjorte og shorts året rundt, mens andre hutrer lenge før gradestokken har nærmet seg minusgradene.

INNEKLIMA: Inneklimaet kan gå utover jobben som skal gjøres dersom det blir for kaldt eller for varmt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2– Det er forskjeller mellom kvinner og menn i temperaturregulering, sier Færevik.

– Standarder for angitt temperaturer innendørs er utviklet på bakgrunn av kunnskap som er utdatert og basert på forskning på menn.– Tidligere forskning i temperaturfysiologi på 80-tallet baserte seg i stor grad på menn . Ofte når man krangler om hvor varmt eller kaldt det skal være, vil du merke noen kjønnsbaserte forskjeller. headtopics.com

TEMPERATURFORSKJELL: Det er forskjell i temperaturreguleringen til kvinner og menn, i følge Hilde Færevik. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2Mads Mysen har doktorgrad i inneklima og er fagdirektør for GK Norge. I januar i år skrev han en kronikk i Aftenposten hvor han skrev at å senke innetemperaturen er kjønnsdiskriminerende.

Arbeidstilsynet anbefaler holde temperaturen under 22 grader ved fysisk lett innearbeid, og anbefaler å unngå temperatur under 19 og over 26 grader. – Jeg mener jo det. Det går ikke noe særlig utover menn, det går utover kvinner. Har du en arbeidsplass med stor kvinneandel så får du et produktivitetstap. headtopics.com

