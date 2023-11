Derfor er neste inflasjonstall ekstra viktig for tusenvis

I fjor var tallet dramatisk. – Ikke rom for så mye mer, sier Virke-direktør.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: «Ondskapen»-premiere: Thea Loch Næss (26) har blitt singel: - Jeg er fri og det er fantastiskSkuespilleren er travel og på farten over hele verden, og har derfor ikke tid til kjæreste.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Fikk bekreftet mistankenDerfor leste komiker Sigrid Bonde Tusvik «Alkymisten» av Paulo Coelho i smug.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DN_NO: Derfor lager vi gang på gang bobler, som så sprekkerDerfor lager vi gang på gang bobler, som så sprekker

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Dette skriver avisene om økonomi mandag 30. oktoberDe viktigste sakene om økonomi i norske aviser mandag 30. oktober.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Dette skriver avisene om politikk mandag 30. oktoberDe viktigste sakene om politikk i norske aviser mandag 30. oktober.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Dette skriver avisene om børs mandag 30. oktoberDe viktigste sakene om finans og børs i norske aviser mandag 30. oktober.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕