Derfor bør menn sitte og tisse

– Det viktigste ved å sitte når man tisser, er at man forblir gift, spøker Låhne som er overlege og driver Urologiklinikken på Nøtterøy, og sikter til mengden urin-søl som kan oppstå når menn står og tisser.

– Hygienebiten er den største faktoren. Hvis man sitter, søler man ikke. Mange menn har dårlig sikte, smågutter har ofte veldig sterk stråle og kan tisse forbi, sier han. – Mange av dem er aldri assosiert med urin før. Vi har også funnet kjente bakterier i urinen som egentlig hører hjemme i tarmen. Ved hjelp av disse bakteriene kan vi se hva folk har spist, uttalte Jakobsen til Forsking.no i forbindelse med oppdagelsen.Men selv om det finnes bakterier i urin, er det i langt mindre mengder enn i for eksempel avføring. Dessuten er de ikke så villige til å formere seg. Derfor er de ikke spesielt velegnet til å spre sykdom.

– Du bør bruke et middel beregnet på toalettrengjøring og følg anvisningen på produktets etikett for dosering og virketid. Bruk sure produkter med hydrogenperoksid, som for eksempel Domestos Fresh, fremfor produkter med klor, sier hun.– Ifølge en undersøkelse er det single som oftest slurver med å vaske toalettet. De vasker i snitt toalettet kun 12 ganger per år – dvs. headtopics.com

– Du bør ikke bruke grønnsåpe på baderomsgulv. Grønnsåpe legger igjen et fettlag som gir gode vekstforhold for sopp, noe man helst ikke vil ha på badet sitt.Start så med å rengjøre doen der det er minst skittent først – dvs. i rekkefølgen nedtrekksknapp, cisterne, lokk, sete og kant under setet med en engangsklut – eller en fuktig mikrofiberklut.

