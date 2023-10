Der Spiegel: Hamas-gissel Shani Louk (22) er død

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skriver i en pressemelding at krigføringen på Gaza-stripen er langt over grensen når det gjelder folkeretten, som krever at krigføring må være forholdsmessig.

– Norge ber om en umiddelbar våpenstillstand. Jeg er glad for at et stort flertall av verdens land har vedtatt en resolusjon i FN om våpenstillstand og å få inn nødhjelp. Dette kan ikke få fortsette, skriver han.

– Mye kommer til å avhenge av hva som skjer med Hizbollah i nord. Hvis Hizbollah klarer å tiltrekke seg israelske styrker og ressurser, kommer dette til å føre til at konflikten hales ut enda lenger, sier Clarke.

Israelske styrker har siden Hamas-angrepene den 7. oktober angrepet Hezbollah i Libanon. Angrepene mot mål inne i Syria er er heller ikke noe nytt fra Israels side, og har skjedd også før 7. oktober. Israel har flere ganger de to siste årene bekreftet at de angriper mål inne i Syria fordi de frykter at den Iranske revolusjonsgarden får fotfeste i området tett på Israel.

Reuters melder at 14 000 mennesker har søkt tilflukt i sykehuset, ifølge Røde halvmåne. I tillegg behandler sykehuset hundrevis av pasienter. De melder også at det har vært angrep bare 50 meter unna sykehuset søndag. Sykehuset er Gazas nest største. CNN melde at israelske luftangrep allerede har gjort stor skade på en residensdel av sykehuset, og at beboerne er utsatt for røykskader.

- Vi er dypt bekymret for trusselen mot Al-Quds-sykehuset, skriver WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter.

