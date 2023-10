Der ble managerstolen nok en gang ledig for Neil Warnock

Han har vært del av fotballsirkuset på balløya siden 1967. Først som spiller, så trener fra 1980. Kortversjonen som manager er: Tidvis stor suksess, alltid ute med kontroversielle kommentarer, en mester i å plukke opp ledige trenerjobber – og forlate dem etter kort tid. Siden 2012 har Warnock ledet 7 ulike klubber.

Hver eneste sesong overtales pensjonisten til å styre unna tilværelsen med fluktstol og drink på Marbella. Nå har 74-åringen igjen meldt seg til tjeneste.Queens Park Rangers har hatt en horribel sesongstart i Championship med 8 poeng på 14 kamper, Ainsworth ble takket for forsøket og sparket på lørdag. Ifølgehar Neil Warnock meldt seg til ny runde. 74-åringen har ledet QPR to ganger gjennom karrieren og er klar for en tredje.

