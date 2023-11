Dennis Hauger fornyet med MP Motorsport

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne fortsette reisen min med MP Motorsport, skriver han på Instagram.Han har vært en Red Bull-junior siden han var 14 år gammel. Tidligere har Hauger kjørt for Prema. Hauger benyttet også anledningen til å ønske Franco Colapinto velkommen til MP Motorsport. Det er Haugers lagkamerat neste sesong.

Hauger vant både Formel 4 og Formel 3, men har ikke lykkes i Formel 2. Høydepunktet til nordmannen er seieren i Aserbadsjan i 2022. I årets sesong har han vunnet to sprintløp i Melbourne og i Ungarn. Han ligger på en åttendeplass i VM-sammendraget før det siste løpet for sesongen i Abu Dhabi.

