Dennis Hauger får sjansen til å teste Formel E-bil for Porsche

Det bekrefter manager Harald Huysman til VG. Hauger skal teste i Berlin den 13. mai. Siden 2020 har Formel-E-serien hatt FIA-verdensmesterskapsstatus. Flere tidligere Formel 1-førere kjører nå Formel E , blant dem fjorårets AlphaTauri-fører Nyck De Vries. Ifølge nettstedet The Race skal ytterligere to mann, Thomas Preining og Matt Campbell, få muligheten til å teste for Porsche -teamet. Dennis Hauger har alltid sagt at han ikke har noen «plan B» utover å satse mot Formel 1.

Nordmannen har hatt en god start på Formel 2-sesongen, selv om han krasjet fra en mulig seier i Australia sist. Han ligger på 3. plass i mesterskapet. – Fokuset mitt for sesongen er selvfølgelig Formel 2-mesterskapet, men jeg synes det er kult å få denne muligheten, sier Dennis Hauger sel

Dennis Hauger Formel E Porsche Formel 2 Motorsport

