Denne støvelen har dominert i Forsvaret i 50 år. Nå må den snart vike

– M/77 har tjent oss godt i snart 50 år, og er fremdeles for mange en god støvel. Vi har nå en bredere seleksjon av brukere enn i 1977 og ønsker å anskaffe en støvel som passer flest mulig soldater.

Det skriver prosjektleder for feltstøvelanskaffelsen, Tom Georg Bjørklund i Forsvarsmateriell, i epost tilI prosjektet har Forsvarsmateriell prekvalifisert leverandører til en videre anbudskonkurranse. Ifølge Forsvarets forum kommer det fram av anbudet at Forsvaret er ute etter en lærsko framfor nyere Gore-Tex-teknologi. Men noen endringer ser de altså for seg.

– Man ser for seg at den nye støvelen vil ha bedre demping- og stabilitetsegenskaper. Den nye støvelen vil også komme i fargen brun, da dette gir bedre kamuflasje- og signaturegenskaper, sier Bjørklund. headtopics.com

