Denne grafikken viser hvorfor Mattilsynet må komme uanmeldt

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.Fiskeoppdrett er komplisert. Når mye fisk holdes tett sammen over tid, øker smittepresset. Fisken utsettes for parasitter, bakterier, virus og sykdom og død. I tillegg rømmer fisken så snart den har mulighet.

I det fri sprer oppdrettsfisk parasitter og smitte til villfisk. Som om det ikke var nok, parrer den seg med villfisken og svekker arvematerialet.ADHD i parforhold: «Han kjeder seg fort og ombestemmer seg kontinuerlig, noe som gjør forutsigbarhet og planlegging vanskelig. Også i sexlivet.»Hun bodde alene på den øde øya i 14 år. Så fikk hun besøk: – Det kunne jo ikke bli noe mer. Vi var jo fetter og kusine.

Mattilsynet avdekker farlige stoffer i kosmetikkprodukterMattilsynet har avdekket ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge, samt forbudt parfymestoff i badebomber. Det ble også funnet feil og mangler i merkingen av produkter. Barn og ungdom er spesielt sårbare og bør ikke utsettes for skadelig kjemi, ifølge Mattilsynet. Les mer ⮕

Víkingur Ólafsson: Denne platen er av en annen verdenPianistens innspilling av «Goldbergvariasjonene» er av en annen verden. Les mer ⮕

Denne dingsen fikk Stortingets visepresident til å svetteDa Svein Harberg, som er første visepresident på Stortinget, skulle ta opp Iphonen sin etter talen på EM i cybersikkerhet, frøs den og skrudde seg av. – Snille pøbelstreker, sier Nicolas Castellon, nordisk sjef for cybersikkerhet i Capgemini. Les mer ⮕

Russerne raser mot FIS-avgjørelse:Russerne raser over at de også denne vinteren blir utestengt fra internasjonalt langrenn. Les mer ⮕

Drone skal jakte «gull» i havdypetDenne lille dronebåten skal gjøre krillfiske i Antarktis langt enklere. Les mer ⮕

Jon Wessel-Aas innrømmer promillekjøringDen kjente advokaten opplyser at han er fratatt lappen etter en promillekontroll denne helga. Les mer ⮕