Denne gangen takker 68-åringen garantert ikke nei til jobben i Real Madrid

Vi tror ikke han gjør det denne gangen.-Jeg tror jeg takket nei til trenerjobben hos Real sånn to, tre ganger. Det er en av klubbene jeg elsket som barn, sier Wenger ifølge beNeste spørsmål overrasker oss ikke når det gjelder Wenger, men franskmannen er trolig en av de få i toppfotballen som lever etter disse verdiene.

-Når vi bygget Emirates Stadium ba bankene meg om å forplikte meg for fem år. Den første gangen Real kontaktet meg var før disse fem årene var gått. Jeg tenkte: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det ville være å forråde klubben min, sier den tidligere Arsenal-treneren.

Wenger har gitt signaler om at han er langt fra ferdig med fotballen. Får han telefonen fra Madrid, kommer han ikke til å si nei denne gangen.

LIVE 16.15: Følg Barcelona - Real Madrid direkte herLørdag er det klart for sesongens første «El Clasico». Les mer ⮕

Real Madrid vant El Clásico: Haaland hyller Bellinghams praktscoring(Barcelona–Real Madrid 1–2) Det ble rock’n roll da Jude Bellingham (20) ladet skuddfoten og sendte et prosjektil av et skudd i krysset fra 25 meter. På overtid sørget Bellingham for la la la all night long. Les mer ⮕

Manchester United planlegger kjøp av Real Madrid-spillerManchester United sikter seg inn mot en forsvarsklippe i La Liga. Legges 580 millioner kroner i potten kan overgangen bli et faktum. Jose Mourinho skal fortsatt være på utkikk etter en ny midtstopper og ifølge spanske Dario Gol har United-treneren funnet akkurat den riktige spilleren. Les mer ⮕

Tretthetsbrudd for Real Madrid-stjerneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Spansk media: Åpner opp for signering av spiller fra erkerival Real Madrid!For en måneds tid tilbake svarte Carlo Ancelotti at han ikke brydde seg om Marco Asensio signerte forlengelse eller ikke. Nå var Real-manageren grundig lei av spørsmålet om Asensio, men sier likevel mye om hvor langt unna klubb og spiller er i forhandlingene. Les mer ⮕

'Halve' Premier League står klare med kontrakter som er lengre enn det Real Madrid tilbyrDet nærmer seg ti år siden Toni Kroos forlot Bayern München til fordel for Real Madrid og La Liga. Den 33 år gamle midtbanespilleren har vunnet alt det er å vinne flere ganger med Real Madrid, CV-en hans inkluderer blant annet fire Champions League-titler og tre ligatitler. Les mer ⮕