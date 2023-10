Denne feiringen satte sinnene i kok hos VIF-fansen:

Vålerenga-spiller Mohamed Ofkir uttaler at feiringen var idiotisk. Flere Vålerenga-spillere mener det var en unødvendig feiring.RBK-trener Svein Maalen tror Nelson vil lære av hendelsen.– Idiotisk. Han får et velfortjent gult kort. Jeg synes det er dumt, sier Vålerenga-spiller Mohamed Ofkir til VG.mot et Rosenborg som hadde et stappfullt bortefelt å feire med.feiring foran hjemmefansen som irriterte mange på Valle.

RBK la på til 2–0 kun få minutter etter å ha scoret sitt første. Nelson satte ballen fint i mål, før han ble stående foranmed hendene ved ørene som en slag «hører dere meg»-markering.Regelverket sier at du skal ha gult kort dersom du: Utfører handlinger/gestikuleringer som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon (...

– Jeg skjønte ikke helt poenget med det. jeg vet ikke om han ble provosert av noe de hadde sagt eller noe slikt, men det virket veldig merkelig, sier keeper Jacob Storevik. Nelson ble kåret til banens beste spiller av TV 2 og var en håndfull for Vålerenga-forsvaret gjennom store deler av kampen.– Det var veldig mange følelser akkurat da. Vi har gått gjennom en vanskelig periode som lag, så å score og lede 2–0 betydde veldig mye. Det var alt det var, sier Nelson til VG.Gjennom kampen fikk Nelson høre det fra Østblokka hver gang han var nær ballen. headtopics.com

– Det er fotball. Det skjer, men det påvirker meg ikke. Så lenge RBK-fansen liker meg så er jeg fornøyd, sier kanadieren.– Ville du gjort det samme om du fikk sjansen til å gjøre det om?Nelsons lagkamerat Ole Sæter, som avgjorde kampen, var derimot strålende fornøyd med feiringen.

– Fantastisk. Det er personlighet og det er det vi trenger i fotball. Noen som er sterk i nøtten og stikker frem nesen litt. Jeg gjorde det samme i fjor. Det er en deilig følelse det, sier Sæter med sitt sedvanlige glis. headtopics.com

Vålerenga-krisen fortsetter: - Blir bare verre og verreVålerenga ligger på kvalikplass etter tap mot Rosenborg. Feiringen til Jayden Nelson (21) satte sinne i kok hos VIF-fansen. Les mer ⮕

Sjette strake seier for VIF: – Gjør ikke mer enn vi må(VIF – Ringerike 3-1). Vålerenga imponerte ikke nevneverdig hjemme mot dumpekandidat Ringerike, men tok tre viktige poeng og har fortsatt heng på serieleder Storhamar. Sander Thoresen var banens beste da VIF vant 3-1. Les mer ⮕

VIF-lidelse satt i system(Vålerenga - Rosenborg 1-3). Da VIF var i ferd med å gjenerobre kampen, kom straffebommen og keepertabben. Det er slike detaljer som preger bunnlag. VIF-lidelsen vil bare fortsette. Les mer ⮕

VIF-børsen: Nervøst mot Rosenborg(Vålerenga – Rosenborg 1-3). Slik presterte Vålerenga i det som ble et nytt, surt hjemmetap. Les mer ⮕

Denne grafikken viser hvorfor Mattilsynet må komme uanmeldtProblemet er alle regelbruddene, ikke at de oppdages. Les mer ⮕

Víkingur Ólafsson: Denne platen er av en annen verdenPianistens innspilling av «Goldbergvariasjonene» er av en annen verden. Les mer ⮕