Den utrolige historien: Motorveien slutter ikke lenger midt på et jorde

Det var enormt med krangling og uenighet. En kommunesammenslåing gikk trolig i vasken på grunn av veien. I stedet gikk kommunene hver sin vei da nye fylker ble laget. – Vi har stoppet veien nesten på et jorde, nå skal vi fullføre denne strekningen, sa daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide i en skrytevideo lagt ut på YouTube.

Allerede er veien tatt i bruk, ved at all trafikk på Rv 4 føres i ett løp på den nye firefelts motorveistrekningen. Før tiden, til budsjett - uten konfliktNettavisen ble invitert med på en omvisning av den nye strekningen, som er ferdigstilt før tiden – og til innenfor kostnadsrammen. 26 måneder tok det Hæhre/Isaches å bygge 4,3 kilometer motorvei. Ingen arbeidsskader er registrert.

Den offisielle åpningen blir ikke før 9. november. Selve veiåpningen ble fremskyndet fordi entreprenøren ønsket å få ting ferdig før kulda skapte nye utfordringer. Ifølge Steig hadde en vært maksimalt uheldig ved forundersøkelsene, med grunnundersøkelser gjort langs kanten av kvikkleiresonene. Dermed trodde man at området skulle være enkelt å bygge i, noe det ikke var.

For å spare utslipp som kommer ved å fjerne myra, er veien støpt ned i bakken ved hjelp av 20.000 betongpåler som stikker 5–25 meter ned. Veien der er dermed nesten som en landbru. Sagaen om Rv 4 er ikke helt overSelv om motorveiprosjektet mellom Gran og Lunner nå er over, er det likevel ikke slik at sagaen om riksvei 4 er helt over.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Det har ikke vært hemmeligVålerenga-stjernen om den ukjente skaden, livet som tilskuer og den spennende sesonginnspurten.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Den største boligkrisen siden bankkrisen går under radarenLøsningene finnes, men det skjer ikke noe før regjeringen våkner.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

NETTAVISEN: – Norge bør utvise den israelske ambassadørenFår kontant svar fra regjeringen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Krisekø på E18: – Trykket på den store knappenDet er full stopp på E18 i Ørje og en flere kilometerlang kø har dannet seg. Flere har stått der i mange, mange timer.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Ukraina og Midtøsten Den schizofrene krigerenKriger-president Vladimir Putin tar politisk schizofreni til et nytt og høyere nivå. Rollene han spiller i krigene i Midtøsten og Ukraina taler sitt klare språk, skriver Morten Strand.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕