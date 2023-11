Den umulige debatten

Alle som mener noe om denne konflikten, kan finne støtte for sine argumenter ut fra hvilket tidspunkt i historien de velger å gå inn. Ut fra hvilken side de velger å betrakte den. Og ut fra om de velger å se den i fugleperspektiv, med blikket over hele regionen. Eller om de velger å se den innenfor Israels og Palestinas grenser.

Det er riktig at jeg ved flere anledninger har prøvd å forklare hvordan israelere ser på konflikten. Jeg har på denne måten ønsket å bidra til å nyansere debatten her hjemme. Samtidig har jeg beskrevet palestinernes situasjon, både i Gaza og på Vestbredden.Og jeg har kritisert ledere på begge sider. Både israelere og palestinere har lidd under dårlig lederskap.

Jeg regner med at Magdi, i likhet med meg, opplevde terrorangrepet fra Hamas mot Israel som bestialsk. Og at han, som meg, følte med alle dem som ble rammet. Om han har gitt uttrykk for det offentlig, det vet jeg ikke. Men jeg håper det.

Det verden er vitne til nå, er Israels massive svar på terrorangrepet 7.oktober. Jeg har tidligere påpekt hvordanDet skjer også denne gangen. Flere tusen barn er drept så langt. Lidelsene i Gaza er umenneskelige. Og vi vet ikke hvordan dette kan ende. Eller når.

